Спасатели эвакуируют детские тургруппы из зоны наводнения на Кубани

Из-за мощных ливней в Туапсинском городском округе поднялся уровень воды в реках. В районе Молдаванского перевала ограничено движение, оттуда эвакуируют детские туристические группы. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, отметив, что погодные условия остаются сложными.

«Из-за сильных ливней в реках поднялся уровень воды. В Лермонтово смыло мост, он был в аварийном состоянии. Кроме того, из-за схода селя временно ограничено движение через Молдаванский перевал. В районе Джубги организовано реверсивное движение. <...> Также сейчас спасатели эвакуируют детские туристические группы, отдыхавшие в районе», — пишет глава региона.

Кондратьев добавил, что следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с руководителем городского округа Сергея Бойка. Специалисты на местах проверяют, есть ли подтопленные дома.