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Регион
3 августа, 09:29

Спасатели эвакуируют детские тургруппы из зоны наводнения на Кубани

Кондратьев: Спасатели эвакуируют детские тургруппы в Туапсинском районе

Обложка © Telegram / МЧС Краснодарского края

Обложка © Telegram / МЧС Краснодарского края

Из-за мощных ливней в Туапсинском городском округе поднялся уровень воды в реках. В районе Молдаванского перевала ограничено движение, оттуда эвакуируют детские туристические группы. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, отметив, что погодные условия остаются сложными.

«Из-за сильных ливней в реках поднялся уровень воды. В Лермонтово смыло мост, он был в аварийном состоянии. Кроме того, из-за схода селя временно ограничено движение через Молдаванский перевал. В районе Джубги организовано реверсивное движение. <...> Также сейчас спасатели эвакуируют детские туристические группы, отдыхавшие в районе»,пишет глава региона.

Кондратьев добавил, что следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с руководителем городского округа Сергея Бойка. Специалисты на местах проверяют, есть ли подтопленные дома.

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Напомним, что утром на посёлок Агой в Туапсинском районе налетел мощнейший смерч. Он пронёсся над местным пляжем, перепугав людей и оставив после разрушения. Life.ru публиковал снятое жителями видео со стихийным буйством.

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Юрий Лысенко
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