Прощай, жара! Москвичей призвали готовиться к «осени» в августе
Метеоролог Позднякова: Ближе к 10–11 августа в Москву придут холода и дожди
Москва. Обложка © Life.ru
Первая декада августа сохранит в Москве тёплую и местами аномально жаркую погоду, в отдельные дни температура может подняться до 25-30 градусов. Однако, по словам метеоролога Татьяны Поздняковой, ближе к 10–11 августа ожидается ухудшение погоды в столичном регионе. Жара и летний зной быстро сменятся осенним холодом и дождями.
В дневное время температура снизится до 15-20, а ночью столбики термометров покажут около 5-10 градусов. Во второй декаде августа похолодание в Москве продолжится. Аналогично и в Подмосковье в середине месяца ожидаются затяжные осадки и резкое похолодание, подчеркнула эксперт.
«В прошлом году сентябрь стал продолжением лета. Но в 2025 году подобной теплой погоды ждать не приходится. Будет классическая московская осень с дождями и ветрами», — отметила собеседница интернет-издания Regions.ru.
Напомним, ранее Позднякова заявила, что жителям московского региона пора привыкнуть к новым погодным реалиям, так как климат начинает меняться и больше походить на субтропический: резкие перепады температур и мощные ливни. Её коллега также призвал москвичей готовиться к жизни в тропиках.