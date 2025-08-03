Прощай, жара! Москвичей призвали готовиться к «осени» в августе

Первая декада августа сохранит в Москве тёплую и местами аномально жаркую погоду, в отдельные дни температура может подняться до 25-30 градусов. Однако, по словам метеоролога Татьяны Поздняковой, ближе к 10–11 августа ожидается ухудшение погоды в столичном регионе. Жара и летний зной быстро сменятся осенним холодом и дождями.

В дневное время температура снизится до 15-20, а ночью столбики термометров покажут около 5-10 градусов. Во второй декаде августа похолодание в Москве продолжится. Аналогично и в Подмосковье в середине месяца ожидаются затяжные осадки и резкое похолодание, подчеркнула эксперт.

«В прошлом году сентябрь стал продолжением лета. Но в 2025 году подобной теплой погоды ждать не приходится. Будет классическая московская осень с дождями и ветрами», — отметила собеседница интернет-издания Regions.ru.