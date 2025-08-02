«Энергетика атмосферы»: Климатолог призвал москвичей готовиться к жизни в тропиках

В будущем лето в Москве может стать похожим на кубанское. В столичном регионе действительно наблюдается тенденция к увеличению случаев тропических ливней и сильной жары, заявил климатолог Николай Терешонок. По его словам, к 2050 году или даже раньше климат в городе вполне способен приблизиться к субтропическому.

В то же время эксперт подчеркнул, что экстремальные погодные явления, такие как тропические осадки или высокие температуры воздуха, не происходят каждый год. Тем не менее к всё более интенсивному повышению температуры в столице ведёт глобальное изменение климата. В частности, температура океанов повышается, а средняя скорость ветра снижается вследствие уменьшения контраста между севером и югом. В результате растёт частота блокирующих антициклонов, которые создают жаркую погоду или выносят холод из Арктики.

«С повышением температуры воздуха увеличивается энергетика атмосферы, и это создаёт предпосылки для возникновения таких явлений, как ураганы. Сильно возрастает частота ливней и гроз, шквалистых ветров», — заключил собеседник «Вечерней Москвы».