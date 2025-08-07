Встреча Путина и Трампа
7 августа, 13:35

«Легко вычислить»: В России хотят штрафовать хамов в автобусах

В РФ предложили штрафовать за отказ уступать место в общественном транспорте

Обложка © Life.ru

В общественном транспорте должны быть оборудованы специальные места для беременных и пожилых людей. А нарушителей, которые будут занимать эти места в обход правил, следует привлекать к административной ответственности. Об этом заявил председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

По его словам, раньше уступить место в автобусе было частью культуры, а за отказ от общественных норм человека могли высмеять. Сейчас же ситуация изменилась: иногда просьба уступить место игнорируется или сопровождается оскорблениями. Собеседник издания «Абзац» отметил, что сам неоднократно наблюдал подобные случаи, особенно среди приезжих из соседних государств и среди молодёжи, которая ведёт себя по-хамски.

Он призвал сделать специальные места в транспорте для беременных и пенсионеров, обозначенные цветом или знаком на стекле. По мнению политика, те граждане, которые займут эти места и откажутся уступить их другим категориям пассажиров, должны быть штрафованы на 1000 рублей. Благодаря камерам в транспорте и биометрии в метро можно будет легко вычислить нарушителей.

«Если закон будет принят, думаю, в народе его будут звать антихамским законом», — заключил Малинкович.

Ранее Life.ru сообщал, что для пожилых водителей в России не будут ужесточать требования. Однако водителям пригрозили серьёзными штрафами за неуведомление ГАИ о смене прописки.

