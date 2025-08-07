«Легко вычислить»: В России хотят штрафовать хамов в автобусах

В общественном транспорте должны быть оборудованы специальные места для беременных и пожилых людей. А нарушителей, которые будут занимать эти места в обход правил, следует привлекать к административной ответственности. Об этом заявил председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

По его словам, раньше уступить место в автобусе было частью культуры, а за отказ от общественных норм человека могли высмеять. Сейчас же ситуация изменилась: иногда просьба уступить место игнорируется или сопровождается оскорблениями. Собеседник издания «Абзац» отметил, что сам неоднократно наблюдал подобные случаи, особенно среди приезжих из соседних государств и среди молодёжи, которая ведёт себя по-хамски.

Он призвал сделать специальные места в транспорте для беременных и пенсионеров, обозначенные цветом или знаком на стекле. По мнению политика, те граждане, которые займут эти места и откажутся уступить их другим категориям пассажиров, должны быть штрафованы на 1000 рублей. Благодаря камерам в транспорте и биометрии в метро можно будет легко вычислить нарушителей.