Россиян предупредили о жёстких штрафах за езду на самокате в пьяном виде

Электросамокаты прочно вошли в городской ландшафт, но вместе с ростом их популярности возникли вопросы безопасности и ответственности, особенно в отношении управления ими в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Несмотря на кажущуюся лёгкость управления, езда на самокате под воздействием запрещённых веществ может иметь серьёзные юридические последствия, сообщил вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

«Согласно действующему законодательству, электросамокаты официально признаны средствами индивидуальной мобильности (СИМ), и на их водителей распространяются определённые правила дорожного движения. Если человек управляет самокатом в состоянии опьянения, его действия будут квалифицироваться как административное правонарушение», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

В большинстве случаев это влечёт за собой административное взыскание в виде штрафа, размер которого варьируется от одной до полутора тысяч рублей. Однако, как показывает практика, ситуация может быть сложнее, особенно если речь идёт о мощных электросамокатах, чьи характеристики приближаются к показателям мопедов и мотоциклов, пояснил юрист.

Если такой самокат признают транспортным средством, а управляющего им – водителем, то ответственность значительно возрастает. Возможны штрафы до тридцати тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на определённый срок. По словам специалиста, судебная практика по подобным делам только формируется, но уже есть случаи лишения прав нетрезвых водителей.

Помимо административной ответственности, важно помнить о гражданско-правовых последствиях. Если во время управления самокатом в состоянии опьянения причинён ущерб здоровью или имуществу третьих лиц, виновный обязан возместить его в полном объёме. Это может быть компенсация расходов на лечение или возмещение стоимости повреждённого имущества. В случае серьёзных последствий, таких как тяжкий вред здоровью или смерть, возможна уголовная ответственность, напомнил Кузнецов.