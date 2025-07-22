Повысить безопасность: В России взялись за проблему парковки электросамокатов

В связи с обращением сенатора Артёма Шейкина, Минтранс разрабатывает поправки к ПДД, касающиеся регулирования стоянки средств индивидуальной мобильности (СИМ), таких как электросамокаты, моноколёса и гироскутеры. Об этом сообщает «Газета.ru».

«Предложение о разработке законодательных изменений, включающих установление для сервисов проката обязательств по оперативному реагированию, обслуживанию и эвакуации неправильно припаркованных СИМ, считаем полезным и заслуживающим внимания. Представляется целесообразным решать вопросы парковки СИМ во взаимосвязи с организацией дорожного сервиса, объектов благоустройства и инфраструктуры зарядки», — указано в тексте письма.

Как сообщил Шейкин, в Совете Федерации планируется проведение круглого стола в конце осени, где данная инициатива будет обсуждаться с представителями Министерства транспорта. Он отметил, что вопрос организации парковочных мест для электросамокатов особенно важен для городов с плотной застройкой.

Сенатор подчеркнул значимость инициативы, обязывающей сервисы кикшеринга оперативно реагировать и эвакуировать неправильно размещённые средства передвижения. Это будет способствовать повышению безопасности, снижению числа нарушений и улучшению комфорта городской среды, подытожил Шейкин.