Повысить безопасность: В России взялись за проблему парковки электросамокатов
Сенатор Шейкин: Минтранс готовит изменения в ПДД из-за парковки электросамокатов
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В связи с обращением сенатора Артёма Шейкина, Минтранс разрабатывает поправки к ПДД, касающиеся регулирования стоянки средств индивидуальной мобильности (СИМ), таких как электросамокаты, моноколёса и гироскутеры. Об этом сообщает «Газета.ru».
«Предложение о разработке законодательных изменений, включающих установление для сервисов проката обязательств по оперативному реагированию, обслуживанию и эвакуации неправильно припаркованных СИМ, считаем полезным и заслуживающим внимания. Представляется целесообразным решать вопросы парковки СИМ во взаимосвязи с организацией дорожного сервиса, объектов благоустройства и инфраструктуры зарядки», — указано в тексте письма.
Как сообщил Шейкин, в Совете Федерации планируется проведение круглого стола в конце осени, где данная инициатива будет обсуждаться с представителями Министерства транспорта. Он отметил, что вопрос организации парковочных мест для электросамокатов особенно важен для городов с плотной застройкой.
Сенатор подчеркнул значимость инициативы, обязывающей сервисы кикшеринга оперативно реагировать и эвакуировать неправильно размещённые средства передвижения. Это будет способствовать повышению безопасности, снижению числа нарушений и улучшению комфорта городской среды, подытожил Шейкин.
А ранее Life.ru сообщал, что в России предложили эвакуировать неправильно припаркованные электросамокаты. Причём ответственность за своё имущество должны нести прокатные сервисы, которым следует увеличить штат сотрудников, чтобы оперативно убирать неправильно припаркованные транспортные средства.