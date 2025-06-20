Как попало: В России предложили эвакуировать неправильно припаркованные электросамокаты

Член Совета Федерации Артём Шейкин призвал Минтранс РФ обязать кикшеринговые компании эвакуировать неправильно припаркованные электросамокаты. Профильный эксперт Евгений Вжесневский поддержал меры, предложенные сенатором, но в то же время задался вопросом, на кого именно ляжет ответственность.

«Главное, чтобы оплата эвакуации не легла на пользователей, потому что, если прокатные сервисы будут перекладывать стоимость эвакуации на тех людей, которые их оставили, это ни к чему хорошему не приведёт», — подчеркнул собеседник 360.ru.