Как попало: В России предложили эвакуировать неправильно припаркованные электросамокаты
Эксперт Вжесневский поддержал меры по регулированию парковки электросамокатов
Электросамокат. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Член Совета Федерации Артём Шейкин призвал Минтранс РФ обязать кикшеринговые компании эвакуировать неправильно припаркованные электросамокаты. Профильный эксперт Евгений Вжесневский поддержал меры, предложенные сенатором, но в то же время задался вопросом, на кого именно ляжет ответственность.
«Главное, чтобы оплата эвакуации не легла на пользователей, потому что, если прокатные сервисы будут перекладывать стоимость эвакуации на тех людей, которые их оставили, это ни к чему хорошему не приведёт», — подчеркнул собеседник 360.ru.
По его словам, ответственность за своё имущество должны нести прокатные сервисы, которым следует увеличить штат сотрудников, чтобы оперативно убирать неправильно припаркованные электросамокаты. При этом специалист рекомендовал использовать «единый алгоритм действия», предоставив компаниям доступ к городским камерам и ИИ.