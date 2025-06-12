Эксперт указал на проблемы в идее выплат за сообщения о нарушениях на электросамокатах

В России предложили ввести вознаграждения для граждан, фиксирующих нарушения самокатчиков. Инициатива Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предполагает выплату 50% от суммы штрафа за предоставленные доказательства нарушений.

Автор идеи директор АППСИМ Владимир Зыков утверждает, что такая система сможет создать «армию активистов», которая значительно сократит количество нарушений. По его мнению, специальное мобильное приложение с функцией геолокации позволит эффективно документировать случаи езды по пешеходным переходам, парковки в неположенных местах и перевозки пассажиров.

«Ситуация с самокатами — это жёсткая проблема, которая беспокоит граждан», — рассказал он 360.ru.

Однако председатель «Союза пешеходов» Владимир Соколов выразил сомнения в реализуемости проекта. Он обратил внимание на риски фальсификаций и необходимость разработки сложной системы верификации доказательств, что потребует значительных бюджетных расходов.