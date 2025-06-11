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Регион
11 июня, 05:20

В России хотят увеличить штрафы для любителей попить пивка на детской площадке

В РФ могут в десять раз поднять штраф за распитие алкоголя на детских площадках

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

В России планируют значительно ужесточить наказание за распитие алкоголя на детских площадках, увеличив штраф в десять раз. По информации телеграм-канала SHOT, в Госдуме обсуждают меры борьбы с пьянством в общественных местах.

Нынешний штраф в размере от 500 до 1500 рублей, по мнению лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, слишком мал и не сдерживает нарушителей. Парламентарий предложил поднять минимальный штраф до 5000 рублей, добавив, что в случае неэффективности этой меры наказание может быть увеличено ещё больше.

«Сидят, шумят, распивают, детей и родителей на площадках как будто бы не замечают, и начинаются конфликты с жалобами участковым и вызовами нарядов полиции», — высказался депутат.

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К штрафу может привести не только распитие алкоголя на детских площадках, но и появление на улице россиян в купальниках. Это может быть расценено как мелкое хулиганство. Особенно это касается тех, кто пристаёт к окружающим людям, матерится или портит имущество.

Оксана Попова
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