В России хотят увеличить штрафы для любителей попить пивка на детской площадке

В России планируют значительно ужесточить наказание за распитие алкоголя на детских площадках, увеличив штраф в десять раз. По информации телеграм-канала SHOT, в Госдуме обсуждают меры борьбы с пьянством в общественных местах.

Нынешний штраф в размере от 500 до 1500 рублей, по мнению лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, слишком мал и не сдерживает нарушителей. Парламентарий предложил поднять минимальный штраф до 5000 рублей, добавив, что в случае неэффективности этой меры наказание может быть увеличено ещё больше.

«Сидят, шумят, распивают, детей и родителей на площадках как будто бы не замечают, и начинаются конфликты с жалобами участковым и вызовами нарядов полиции», — высказался депутат.