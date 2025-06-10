Россиянам объяснили, чем обернётся разгуливание в трусах и бикини в городе

Появление на улице россиян в купальниках может быть расценено как мелкое хулиганство. Особенно это касается тех, кто пристаёт к окружающим людям, матерится или портит имущество, объяснила юрист Анастасия Билялова.

«За такое правонарушение предусмотрен штраф от 500 до 1 000 рублей или арест на срок до 15 суток, но только если удастся доказать умышленное нарушение общепризнанных правил поведения. В случае с прогулкой в полураздетом виде у мемориала, например, шансов привлечь к наказанию намного больше. Чаще же удаётся отделаться предупреждением», – подчеркнула специалист в беседе с «Москвой 24».

Если купальник оголяет интимные места, это, по словам Биляловой, подпадает под уголовную статью о развратных действиях. В частности, если это произошло в присутствии несовершеннолетнего, не достигшего 16 лет, нарушитель может сесть в тюрьму на три года, на восемь лет — если ребёнку нет 12 лет. Юрист дополнила, что за развратное поведение на глазах у двух или более детей может получить срок до 12 лет.