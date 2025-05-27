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27 мая, 15:19

«Вы — не Венера и Аполлон»: В ГД призвали бороться с людьми, дефилирующими по городу в бикини

Депутат Милонов призвал бороться с разгуливающими по городу в купальниках людьми

Обложка © Freepik

Обложка © Freepik

Люди, которые носят пляжную одежду в общественных местах, не уважают соотечественников. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. По его словам, необходимо ввести строгий дресс-код и штрафы, чтобы изменить поведение неприлично одевающихся россиян.

Власти городов не должны бояться размещать объявление для тех, кто своим умом не может дойти до того, что прогулки в трусах и купальниках не поощряются, пояснил депутат. По его словам, пляжная одежда совершенно не соответствует нахождению в общественных местах.

«Да, на пляже – пожалуйста, но вне пляжа, будьте любезны, оденьтесь. И поймите, ваши формы часто очень далеки от совершенства, и если вам кажется, что вы Венера и Аполлон, то это не так. Хотя, знаете, и Венеры, и Аполлоны при нахождении в городе лучше пусть накинут рубашки», – указал парламентарий в беседе с «Абзацем».

Милонов дополнил, что этот вопрос часто вызывает споры на курортах, когда люди прямиком с пляжа направляются в город с голым торсом или в купальниках. По его словам, подобное поведение указывает на крайне низкий культурный уровень людей.

Россиянин ходил голым по своей квартире и получил штраф
Россиянин ходил голым по своей квартире и получил штраф

А ранее в Госдуме вновь задумались о штрафах для грязнуль. Депутат Виталий Милонов, как и год назад, предлагает приравнять появление в общественных местах в неопрятном виде или с дурно пахнущей одеждой к хулиганству, за которое предусмотрено административное наказание.

Дарья Нарыкова
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