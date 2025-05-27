«Вы — не Венера и Аполлон»: В ГД призвали бороться с людьми, дефилирующими по городу в бикини

Люди, которые носят пляжную одежду в общественных местах, не уважают соотечественников. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. По его словам, необходимо ввести строгий дресс-код и штрафы, чтобы изменить поведение неприлично одевающихся россиян.

Власти городов не должны бояться размещать объявление для тех, кто своим умом не может дойти до того, что прогулки в трусах и купальниках не поощряются, пояснил депутат. По его словам, пляжная одежда совершенно не соответствует нахождению в общественных местах.

«Да, на пляже – пожалуйста, но вне пляжа, будьте любезны, оденьтесь. И поймите, ваши формы часто очень далеки от совершенства, и если вам кажется, что вы Венера и Аполлон, то это не так. Хотя, знаете, и Венеры, и Аполлоны при нахождении в городе лучше пусть накинут рубашки», – указал парламентарий в беседе с «Абзацем».

Милонов дополнил, что этот вопрос часто вызывает споры на курортах, когда люди прямиком с пляжа направляются в город с голым торсом или в купальниках. По его словам, подобное поведение указывает на крайне низкий культурный уровень людей.