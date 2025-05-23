«Культурное общество, а не Париж»: В Госдуме вновь задумались о штрафах для грязнуль

В Госдуме вновь задумались о введении штрафов за несоблюдение личной гигиены. С соответствующей инициативой выступил депутат Виталий Милонов. Он, как и год назад, предлагает приравнять появление в общественных местах в неопрятном виде или с дурно пахнущей одеждой к хулиганству, за которое предусмотрено административное наказание.

«Необходимо установить определённые стандарты. Мы же культурное общество, а не Париж, где человек может хоть бомжевать на входе в магазин, а все будут должны его перешагивать», — отметил парламентарий в интервью 360.ru.

По его словам, при определении неопрятности не стоит опираться на строгие формулы. Важно руководствоваться здравым смыслом. Речь, в частности, идёт о случаях, которые очевидны всем, например, когда появление грязнули в общественном транспорте вызывает слёзы у окружающих.