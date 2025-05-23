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Регион
23 мая, 12:33

«Культурное общество, а не Париж»: В Госдуме вновь задумались о штрафах для грязнуль

Депутат Милонов снова призвал ввести в РФ штрафы за несоблюдение личной гигиены

Грязнуля. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Грязнуля. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Госдуме вновь задумались о введении штрафов за несоблюдение личной гигиены. С соответствующей инициативой выступил депутат Виталий Милонов. Он, как и год назад, предлагает приравнять появление в общественных местах в неопрятном виде или с дурно пахнущей одеждой к хулиганству, за которое предусмотрено административное наказание.

«Необходимо установить определённые стандарты. Мы же культурное общество, а не Париж, где человек может хоть бомжевать на входе в магазин, а все будут должны его перешагивать», — отметил парламентарий в интервью 360.ru.

По его словам, при определении неопрятности не стоит опираться на строгие формулы. Важно руководствоваться здравым смыслом. Речь, в частности, идёт о случаях, которые очевидны всем, например, когда появление грязнули в общественном транспорте вызывает слёзы у окружающих.

Милонов рассказал Life.ru о наказании для "вонючек", которые не соблюдают гигиену
Милонов рассказал Life.ru о наказании для "вонючек", которые не соблюдают гигиену

Напомним, год назад в России предложили ввести наказание для людей, которые не моются летом. Тогда депутат Виталий Милонов призвал приравнять несоблюдение личной гигиены к хулиганству.

Борис Эльфанд
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