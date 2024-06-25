"Прочитай "Мойдодыра": Милонов рассказал Life.ru о наказании для "вонючек", которые не соблюдают гигиену

Введение наказания для людей, которые не моются летом, является вопросом культуры. Об этом в беседе с Life.ru рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, граждане должны задумываться о ближних, однако делают это не все.

Виталий Милонов рассказал о наказании для тех, кто не будет мыться летом. Видео © Life.ru

"Для нормального человека это не требует каких-то пояснений, но, к сожалению, у нас есть те, кто должен слушать нормы закона. Мне печально, что этот вопрос приходится поднимать, но он есть", — пояснил Милонов.

Парламентарий добавил, что люди должны иметь право на достойное нахождение в общественных местах, не будучи "атакованными вонючими людьми". Кроме того, данный законопроект, по словам Милонова, будет иметь профилактическое действие. Теперь граждане, которые раньше относились к личной гигиене спустя рукава, будут знать, что нужно "держать себя в узде".

Также Милонов затронул тему штрафов, которые последуют за невыполнение требований этого закона. По его словам, они будут минимальными. Или даже вонючего нарушителя могут просто развернуть и посоветовать ему прочитать книгу Корнея Чуковского "Мойдодыр".