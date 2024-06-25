"Прочитай "Мойдодыра": Милонов рассказал Life.ru о наказании для "вонючек", которые не соблюдают гигиену
Милонов: Введение наказания для нечистоплотных людей является вопросом культуры
Введение наказания для людей, которые не моются летом, является вопросом культуры. Об этом в беседе с Life.ru рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, граждане должны задумываться о ближних, однако делают это не все.
Виталий Милонов рассказал о наказании для тех, кто не будет мыться летом. Видео © Life.ru
"Для нормального человека это не требует каких-то пояснений, но, к сожалению, у нас есть те, кто должен слушать нормы закона. Мне печально, что этот вопрос приходится поднимать, но он есть", — пояснил Милонов.
Парламентарий добавил, что люди должны иметь право на достойное нахождение в общественных местах, не будучи "атакованными вонючими людьми". Кроме того, данный законопроект, по словам Милонова, будет иметь профилактическое действие. Теперь граждане, которые раньше относились к личной гигиене спустя рукава, будут знать, что нужно "держать себя в узде".
Также Милонов затронул тему штрафов, которые последуют за невыполнение требований этого закона. По его словам, они будут минимальными. Или даже вонючего нарушителя могут просто развернуть и посоветовать ему прочитать книгу Корнея Чуковского "Мойдодыр".
Напомним, автор инициативы Виталий Милонов призвал приравнять несоблюдение личной гигиены к хулиганству. В РФ пока не существует каких-либо эффективных механизмов законного воздействия на таких людей. По словам парламентария, очень часто поездки или перелёты с неряхой могут стать настоящей пыткой и это надо пресекать.
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