В ГД после публикации Life.ru попросили проверить «энергомороженое», которое массово скупают зумеры

Депутат Госдумы Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») призвала главу МВД Владимира Колокольцева усилить контроль за реализацией мороженого, содержащего кофеин и таурин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Поводом стала тревожная тенденция, активно обсуждаемая в соцсетях: несовершеннолетние, пытаясь обойти запрет на покупку безалкогольных энергетиков, стали приобретать мороженое с кофеином и таурином.

В своём обращении Лантратова, возглавляющая Комитет по развитию гражданского общества, указала, что, несмотря на маркировку «18+» на продукте, продавцы не всегда требуют у покупателей документы, подтверждающие возраст. В связи с этим парламентарий просит министра обратить внимание на проблему и дать поручение об ужесточении надзорных мер для пресечения продаж этого мороженого.

Напомним, накануне Life.ru сообщал, что российские зумеры начали массово скупать «энергомороженое» после запрета продаж энергетиков. Хотя эффективность такого продукта как стимулятора остаётся под вопросом, сам факт наличия кофеина и таурина делает его желанным товаром среди детей, стремящихся получить «запретный» эффект.