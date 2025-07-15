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Регион
15 июля, 17:24

Второй российский город объявил бойкот электросамокатам

В Елабуге полностью запретили электросамокаты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / r.classen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / r.classen

В Елабуге полностью запретили прокат электросамокатов. Решение приняла комиссия по безопасности дорожного движения, сообщает «Татарстан 24».

Как пояснила глава исполкома района Эльмира Ахмадеева, самокаты мешают пешеходам на тротуарах, а в городе нет специальных полос для этого транспорта. Тем, кто продолжит сдавать их в аренду, грозят штрафы. В администрации отметили, что операторы проката не обеспечивают должную безопасность, а рост числа самокатов создаёт угрозу для пешеходов и водителей.

В росийском городе ужесточили требования к курьерам на самокатах и велосипедах
В росийском городе ужесточили требования к курьерам на самокатах и велосипедах

Ранее Life.ru сообщал, что с 14 июля в Благовещенске ввели полный запрет на использование и парковку электросамокатов. Это первый случай в России, когда город вводит столь жёсткие ограничения. За любое нарушение — будь то езда или оставление СИМ в общественных местах — предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей за каждый зафиксированный случай.

Александра Мышляева
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