Второй российский город объявил бойкот электросамокатам

Как пояснила глава исполкома района Эльмира Ахмадеева, самокаты мешают пешеходам на тротуарах, а в городе нет специальных полос для этого транспорта. Тем, кто продолжит сдавать их в аренду, грозят штрафы. В администрации отметили, что операторы проката не обеспечивают должную безопасность, а рост числа самокатов создаёт угрозу для пешеходов и водителей.

Ранее Life.ru сообщал, что с 14 июля в Благовещенске ввели полный запрет на использование и парковку электросамокатов. Это первый случай в России, когда город вводит столь жёсткие ограничения. За любое нарушение — будь то езда или оставление СИМ в общественных местах — предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей за каждый зафиксированный случай.