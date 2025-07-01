В росийском городе ужесточили требования к курьерам на самокатах и велосипедах

В Санкт-Петербурге с 1 июля вступили в силу новые правила для курьеров, использующих средства индивидуальной мобильности (СИМ). По указу губернатора Александра Беглова, теперь в пешеходных зонах для них действует скоростное ограничение в 10 км/ч.

«Ограничение максимальной скорости движения до 10 км/ч при движении курьеров, осуществляющих доставки товаров на транспортных средствах, по тротуарам, пешеходным дорожкам и пешеходным зонам на территории Санкт-Петербурга, путём установления на их транспортных средствах электронных устройств, позволяющих определять местонахождение таких курьеров, а также ограничивать скорость их движения», — указано в постановлении.

С этой же даты курьерам на СИМ запрещено передвигаться по ряду улиц, включая Гороховую, Садовую, Кадетскую линию и Средний проспект на Васильевском острове. В Центральном районе ограничения затронули Невский проспект, Шпалерную и Лиговский проспект, а также другие участки.

С 15 июля к указанным мерам добавятся и другие ограничения — курьеры будут обязаны использовать электронные трекеры местоположения. Также потребуется размещать идентификационные номера на одежде, сумках и транспортных средствах работников доставки.