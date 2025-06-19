В России предложили проверять курьеров на судимость

В России необходимо создать единый профессиональный стандарт для курьеров. Об этом заявил член Совета Федерации (Совфеда) Артём Шейкин. По его словам, курьеры часто спешат выполнить больше заказов, поэтому нарушают ПДД и создают угрозу жизни россиян.

«Стремясь увеличить собственный доход, многие курьеры вынуждены брать больше заказов и выполнять их в максимально сжатые сроки. Это нередко приводит к массовому нарушению правил дорожного движения. Такие действия не только повышают уровень аварийности, но и создают прямую угрозу жизни и здоровью граждан, включая пешеходов, других участников дорожного движения и самих курьеров. В результате бездействия в части нормативного регулирования данные риски лишь нарастают», — подчеркнул он в беседе с «Газетой.ru».

Сенатор уточнил, что сейчас в нашей стране нет закона, который бы регулировал правовую деятельность курьеров. Именно поэтому следует создать единый профессиональный стандарт. Шейкин дополнил, что в нём могли бы быть прописаны определённые требования к курьерам.

В их числе — отсутствие медицинских противопоказаний и ограничений к управлению автомобилями и самокатами, обязательное прохождение медицинского осмотра, наличие водительских прав и сертификата о прохождении тестирования на знание ПДД. Кроме того, курьерам следует предоставлять справку об отсутствии судимости, а ещё соответствовать требованиям внешнего вида.