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17 июня, 15:55

12 часов, 7 дней в неделю: Профессор объяснил феномен высоких зарплат у курьеров в РФ

Экономист Сафонов: Курьеры получают высокие зарплаты из-за тяжёлых условий труда

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark

Российские компании вправе самостоятельно устанавливать уровень заработных плат, исходя из рыночных условий. Об этом заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, комментируя ситуацию с высокими доходами курьеров в России.

«Когда называют высокие суммы, почему-то не указывают, сколько человек должен отработать для таких заработков. Зачастую это по 12 часов 6-7 дней в неделю», — напомнил эксперт в беседе с «Москвой 24».

Сафонов подчеркнул, что значительные доходы курьеров обусловлены тяжёлыми условиями труда, включая работу в любую погоду, а также распространённой практикой оформления сотрудников как самозанятых. Это позволяет работодателям направлять сэкономленные на страховых взносах средства на повышение зарплат.

Экономист обратил внимание на глобальную тенденцию: в европейских странах молодёжь всё реже выбирает научную карьеру. При этом выйти на нормальный уровень зарплаты можно и раньше, как раз будучи курьером. В качестве другого примера он привёл США, где доходы курьера по доставке пиццы в Нью-Йорке достигают 4,5 тысячи долларов — столько получает квалифицированный рабочий на автозаводе.

Сафонов заключил, что текущий уровень оплаты труда в сфере доставки не представляет угрозы для российской экономики, являясь естественной реакцией рынка на спрос и условия работы в этом секторе.

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Ранее эксперт-кадровик подтвердил, что в РФ официантам и курьерам готовы платить в четыре раза больше, чем рабочим с небольшим опытом. Такая ситуация на страдающем от дефицита кадров отечественном рынке труда вызывает беспокойство у специалистов.

Юрий Лысенко
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