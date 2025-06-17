12 часов, 7 дней в неделю: Профессор объяснил феномен высоких зарплат у курьеров в РФ

Российские компании вправе самостоятельно устанавливать уровень заработных плат, исходя из рыночных условий. Об этом заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, комментируя ситуацию с высокими доходами курьеров в России.

«Когда называют высокие суммы, почему-то не указывают, сколько человек должен отработать для таких заработков. Зачастую это по 12 часов 6-7 дней в неделю», — напомнил эксперт в беседе с «Москвой 24».

Сафонов подчеркнул, что значительные доходы курьеров обусловлены тяжёлыми условиями труда, включая работу в любую погоду, а также распространённой практикой оформления сотрудников как самозанятых. Это позволяет работодателям направлять сэкономленные на страховых взносах средства на повышение зарплат.

Экономист обратил внимание на глобальную тенденцию: в европейских странах молодёжь всё реже выбирает научную карьеру. При этом выйти на нормальный уровень зарплаты можно и раньше, как раз будучи курьером. В качестве другого примера он привёл США, где доходы курьера по доставке пиццы в Нью-Йорке достигают 4,5 тысячи долларов — столько получает квалифицированный рабочий на автозаводе.

Сафонов заключил, что текущий уровень оплаты труда в сфере доставки не представляет угрозы для российской экономики, являясь естественной реакцией рынка на спрос и условия работы в этом секторе.