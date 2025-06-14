Россиянам назвали размер зарплаты для получения максимальной пенсии
Депутат Никитин: Максимальный размер пенсии гарантирует зарплата в 230 тысяч
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Для достижения максимального количества пенсионных баллов, россиянам потребуется ежемесячный доход до вычета налогов не менее 230 тысяч рублей. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.
В 2025 году лимит составляет 10 баллов. Для их полного начисления годовой официальный заработок должен достигать 2,76 млн рублей. Даже при доходе выше указанного порога, количество баллов не возрастёт – 10 остаются непреодолимым максимумом.
«Предположим, у вас стаж официальной работы 30 лет, и вы выходите на пенсию в 2025 году. Без прочих льгот при зарплате свыше 230 тысяч рублей вы будете получать около 53 тысяч рублей», — добавил депутат.
Увеличить будущие отчисления возможно и другими способами: через добровольное страхование, взносы в негосударственные фонды или отложенный выход на заслуженный отдых.
Увеличить будущие отчисления возможно и другими способами: через добровольное страхование, взносы в негосударственные фонды или отложенный выход на заслуженный отдых.
Ранее россиянам рассказали, каков будет в дальнейшем размер пенсии, если человек получает зарплату размером в 100 тысяч рублей. При этом, как отметила сенатор Ольга Епифанова, сумма пенсионных зависит не только от вашей личной прибыли, но и от рабочего стажа.