Назван ориентировочный размер пенсии при зарплате 100 тысяч рублей в месяц

Граждане с официальным ежемесячным доходом в 100 тысяч рублей могут рассчитывать на страховую пенсию в размере около 32,2 тысячи рублей. Об этом сообщила РИА «Новости» сенатор Ольга Епифанова, ссылаясь на расчёты, основанные на действующих правилах формирования пенсионных прав.

По её словам, при таком уровне заработка в течение года формируется 4,34 пенсионных коэффициента. В 2025 году стоимость одного ИПК, согласно правительственному постановлению, установлена в размере 145,69 рубля. Кроме того, к страховой пенсии полагается фиксированная выплата, составляющая 8907,7 рубля.

При наличии, например, 160 баллов, накопленных за весь период трудовой деятельности, страховая часть выплаты может достигнуть суммы около 32,2 тысячи. Этот примерный расчёт учитывает параметры, действующие на следующий год.

Епифанова уточнила, что размер пенсии определяется не только уровнем заработка, но и продолжительностью занятости, регулярностью уплаты страховых взносов и будущими корректировками нормативных значений, включая стоимость балла и фиксированной части.

Парламентарий также напомнила, что легальная занятость и «белая» заработная плата обеспечивают накопление пенсионных прав в полном объёме. Дополнительным инструментом повышения будущих выплат может служить отложенный выход на пенсию: в этом случае применяется повышающий коэффициент.