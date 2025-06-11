Стал известен средний размер пенсий госслужащих в России

По данным на 1 апреля текущего года, среднемесячная пенсия федеральных госслужащих в России превысила 36 тысяч рублей. Об этом следует из данных системы Социального фонда.

Как пишет РИА «Новости», в среднем, федеральные госслужащие получают пенсию в 36,2 тысячи рублей в месяц. Работающим пенсионерам из этой категории начисляют немного больше — 36 934 рубля, а неработающим — 36 120 рублей.