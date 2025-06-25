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Регион
25 июня, 11:33

В один клик: В России предложили запустить доставку вина курьерами

Эксперт Шапкин предложил разрешить доставку вина из сетевых магазинов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Africa Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Africa Studio

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин заявил о необходимости легализации курьерской доставки вина от сетевых ритейлеров. По его словам, онлайн-продажи алкоголя уже существуют, но покупатели вынуждены самостоятельно забирать заказы в магазинах.

«Речь должна идти о том, чтобы разрешить курьерскую доставку именно российского вина сетевым супермаркетам. Тогда все разговоры прекратятся на эту тему», — подчеркнул эксперт в беседе с «Абзацем».

Эксперт предложил систему подтверждения возраста через личный кабинет покупателя с загрузкой фото паспорта. В случае передачи алкоголя несовершеннолетним вся ответственность, по его мнению, должна возлагаться на владельца аккаунта.

«Кто заказал, тот и виноват. [Покупатель] должен подтвердить, что не будет передавать это несовершеннолетним», — пояснил специалист, напомнив, что за нарушение предусмотрен штраф в 2,5 тысячи рублей.

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Неделей ранее в Совете Федерации предложили разработать единый профессиональный стандарт для курьеров. Сенатор Артём Шейкин отметил, что сотрудники курьерских служб часто так спешат выполнить как можно больше заказов, что нарушают ПДД и создают угрозу для жизни и здоровья людей. В качестве одного из требований, необходимого для устройства на работу курьером, Шейкин назвал отсутствие судимостей в прошлом.

Юрий Лысенко
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