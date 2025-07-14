В крупном российском городе полностью запретили электросамокаты. За нарушение штраф 100 тысяч

С 14 июля в Благовещенске вступил в силу полный запрет на использование и размещение электросамокатов, гироскутеров, моноколёс и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) с электродвигателем. Соответствующий закон был одобрен региональным законодательным собранием в конце июня, а мэр Олег Имамеев сообщил об этом в своем телеграм-канале. До этого ни в одном городе на столь радикальные меры не решались.

Власти пытались наладить диалог с операторами самокатов и ограничить их движение лишь в центральных районах, чему жители были бы рады. Однако проблема не исчезла — поток СИМ переместился в другие части города и стал ещё менее контролируемым. По словам мэра, большинство пользователей воспринимают эти устройства скорее как развлечение, нежели средство передвижения, что приводит зачастую к печальным последствиям

«Теперь за любое передвижение или размещение СИМ на территории Благовещенска будет налагаться штраф до 100 тысяч рублей по каждому факту нарушения. Это серьёзное ограничение, но иного выхода нет. Город должен быть комфортным и безопасным для всех», — написал мэр.