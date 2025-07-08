Snoop Dogg высмеял погоню Росгвардии за самокатчиком в Магнитогорске

Американский рэпер Snoop Dogg разместил в соцсетях видео погони росгвардейцев за самокатчиком в Магнитогорске, сопроводив ролик саундтреком из своей песни West Up. Об этом сообщили пользователи соцсетей, заметившие публикацию знаменитости.

По данным подписчиков, видео быстро набрало популярность, собрав за сутки более 7,2 миллиона просмотров. На странице рэпера ролик также стал вирусным, набрав 130 тысяч лайков и 2,5 тысячи комментариев.

Напомним, в Магнитогорске полицейский устроил погоню за молодым человеком на самокате. С включёнными мигалками и сиреной он мчался за нарушителем прямо по трамвайным рельсам. Вдруг один из зевак, с азартом следивших за погоней, попытался перекрыть путь нарушителю, но сделал это крайне неловко. Поэтому поймать его так и не удалось.