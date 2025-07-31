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31 июля, 11:42

Электросамокат превратил уютную питерскую двушку в пепелище

Mash на Мойке: В Петербурге загорелась квартира из-за электросамоката на зарядке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пожар, вызванный неисправным зарядным устройством электросамоката, практически полностью разрушил жилище жительницы Санкт-Петербурга. Возгорание началось внезапно и стремительно охватило весь коридор, превратив уютную двушку в пепелище. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

В Петербурге начался пожар из-за электросамоката. Фото © Telegram/ Mash на Мойке

В Петербурге начался пожар из-за электросамоката. Фото © Telegram/ Mash на Мойке

К счастью, жильцам дома удалось вовремя эвакуироваться, никто не пострадал. Однако материальный ущерб огромен — потребуется капитальный ремонт всей квартиры, восстановление интерьера и замена повреждённого имущества.

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Ранее в Абакане электросамокат загорелся во время зарядки. Его хозяин получил ожоги 90% поверхности тела. Площадь пожара в квартире составила 14 квадратных метров. Возгорание произошло из-за неисправности аккумулятора во время зарядки.

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Полина Никифорова
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