Электросамокат превратил уютную питерскую двушку в пепелище
Mash на Мойке: В Петербурге загорелась квартира из-за электросамоката на зарядке
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Пожар, вызванный неисправным зарядным устройством электросамоката, практически полностью разрушил жилище жительницы Санкт-Петербурга. Возгорание началось внезапно и стремительно охватило весь коридор, превратив уютную двушку в пепелище. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
В Петербурге начался пожар из-за электросамоката. Фото © Telegram/ Mash на Мойке
К счастью, жильцам дома удалось вовремя эвакуироваться, никто не пострадал. Однако материальный ущерб огромен — потребуется капитальный ремонт всей квартиры, восстановление интерьера и замена повреждённого имущества.
Ранее в Абакане электросамокат загорелся во время зарядки. Его хозяин получил ожоги 90% поверхности тела. Площадь пожара в квартире составила 14 квадратных метров. Возгорание произошло из-за неисправности аккумулятора во время зарядки.