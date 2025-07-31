Электросамокат превратил уютную питерскую двушку в пепелище

Пожар, вызванный неисправным зарядным устройством электросамоката, практически полностью разрушил жилище жительницы Санкт-Петербурга. Возгорание началось внезапно и стремительно охватило весь коридор, превратив уютную двушку в пепелище. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

В Петербурге начался пожар из-за электросамоката. Фото © Telegram/ Mash на Мойке

К счастью, жильцам дома удалось вовремя эвакуироваться, никто не пострадал. Однако материальный ущерб огромен — потребуется капитальный ремонт всей квартиры, восстановление интерьера и замена повреждённого имущества.