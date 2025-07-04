Ожоги 90%: Стоявший на зарядке электросамокат загорелся и чуть не сжёг хозяина заживо

Электросамокат, стоявший на зарядке, загорелся прямо в квартире на улице Торосова в Абакане, хозяин транспорта 49-летний Александр получил тяжелейшие ожоги – поражено 90% поверхности тела. По данным Telegram-канал SHOT мужчина был экстренно госпитализирован.

Возгорание произошло из-за неисправности аккумулятора во время зарядки, он начал сбоить и загорелся. Площадь пожара в квартире составила 14 квадратных метров. В настоящее время пострадавший находится в реанимации, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь.