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4 июля, 15:10

Ожоги 90%: Стоявший на зарядке электросамокат загорелся и чуть не сжёг хозяина заживо

SHOT: В Абакане электросамокат загорелся во время зарядки, хозяин получил ожоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Kuzmik

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Kuzmik

Электросамокат, стоявший на зарядке, загорелся прямо в квартире на улице Торосова в Абакане, хозяин транспорта 49-летний Александр получил тяжелейшие ожоги – поражено 90% поверхности тела. По данным Telegram-канал SHOT мужчина был экстренно госпитализирован.

Возгорание произошло из-за неисправности аккумулятора во время зарядки, он начал сбоить и загорелся. Площадь пожара в квартире составила 14 квадратных метров. В настоящее время пострадавший находится в реанимации, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

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Ранее стало известно о похожей ситуации, которая случилась в Брянске. Там прямо у подъезда загорелся электровелосипед, причиной стала неисправность аккумуляторной батареи. Очевидцы самостоятельно потушили транспорт до приезда пожарных. Спасатели пролили велосипед и демонтировали аккумулятор.

Наталья Афонина
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