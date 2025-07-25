«Пункт 34» вычеркнут: Для пожилых водителяй в России не будут ужесточать требования

В МВД передумали вводить отдельные механизмы контроля для автомобилистов старше 60 лет. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, по решению министра внутренних дел Владимира Колокольцева из проекта «Стратегии повышения безопасности дорожного движения» исключён пункт 34, касающийся водителей пожилого возраста.

«С учётом мнений экспертов, высказанных в ходе общественного обсуждения, Министром внутренних дел Российской Федерации генералом полиции Российской Федерации Владимиром Колокольцевым принято решение об исключении из проекта указанной Стратегии пункта 34, который затрагивал интересы участников дорожного движения старше 60 лет», — написала она.

В изначальной редакции документа говорилось, что за последние семь лет количество ДТП по вине водителей старше 60 увеличилось на 25%, число погибших — на 33%, а раненых — на 22%. Кроме того, пожилые водители якобы чаще других становятся виновниками аварий и несут ответственность за треть всех смертей среди пешеходов и велосипедистов. Тем не менее после волны критики со стороны экспертов и граждан этот пункт был решено убрать.