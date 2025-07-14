Вдоль ночных дорог: Офтальмолог объяснила, как водителю помочь себе в тёмное время суток

Почти 30% людей имеют значимый астигматизм, который значительно ухудшает зрение в сумерках. Езда в тёмное время суток требует особой осторожности. Статистика показывает, что риск ДТП ночью в несколько раз выше, чем днём. Врач-офтальмолог, директор по клиническим вопросам ООО «Джонсон & Джонсон», доцент кафедры глазных болезней НМХЦ им. Н.И. Пирогова Ирина Лещенко в беседе с Life.ru дала советы водителям для безопасного вождения ночью.

«Перед поездкой в ночное время важно проверить исправность фар, стоп-сигналов и поворотников, а также очистить стёкла и зеркала от грязи — разводы усиливают блики от встречных фар. Дальний свет должен освещать дорогу на 100–150 метров, ближний — на 40–50 м. Но даже идеально настроенные фары не заменят бдительности. Ограниченный обзор — главный враг водителя», — поделилась эксперт.

Отправляться в путь стоит только отдохнувшим: ночью биологические часы провоцируют сонливость. Если усталость накатывает, можно приоткрыть окно для притока воздуха, включить энергичную музыку или сделать остановку для чашки чая или кофе.

На незнакомой дороге необходимо ориентироваться по разметке или обочине, избегая резких манёвров. Если впереди виден один источник света — это может быть мотоцикл или машина с неисправной фарой. В таком случае прижмитесь к правому краю полосы. При ослеплении дальним светом включите аварийку и плавно остановитесь, уточнила специалист.

Особое внимание стоит уделить здоровью глаз. С возрастом у человека может развиваться пресбиопия, из-за которой сложно разглядеть мелкий текст в навигаторе и объекты, находящиеся вблизи. Ещё одна проблема — это астигматизм, при котором искажается восприятие изображения.

«Почти 30% людей имеют выраженный астигматизм, который особенно осложняет видимость в сумерках. Даже слабая степень астигматизма при отсутствии коррекции может негативно сказываться на реакции водителя», — предупреждает офтальмолог.

Для коррекции зрения собеседница Life.ru советую выбрать контактные линзы с фильтром сине-фиолетового света — они уменьшают блики от фар, повышая чёткость зрения. К тому же они, в отличие от очков, не запотевают и не ограничивают обзор, что может оказаться критичным в темноте.

Скорость движения должна быть ниже дневной, а дистанцию лучше увеличить, используя «правило трёх секунд»: выберите объект, который проехала машина впереди, и сосчитайте до трёх. Если успеваете достичь его за это время — расстояние безопасно, заключает врач.