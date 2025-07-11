В России собираются пересмотреть допуск пожилых людей к вождению

В России собираются изменить механизмы допуска людей старше 60 лет к вождению. Систему следует усовершенствовать, поскольку эта категория граждан наиболее часто становится виновниками ДТП. Об этом говорится в проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036-го.

«С 2017 по 2024 год количество ДТП по вине водителей в возрасте 60 лет и старше увеличилось на 25%, погибших — на 33%, раненых — на 22%», — говорится в документе.

Уточняется, что водители старше 60 лет чаще других становятся виновниками ДТП. На них приходится более трети всех погибших пешеходов и велосипедистов. При этом прогнозируется увеличение доли лиц старшего поколения. В 2030 году их количество составит 25,8%, а к 2036-му — 27,7%. Это приведёт к увеличению числа уязвимых участников дорожного движения.

Проект направлен на то, чтобы доработать критерии, по которым происходит оценка граждан старшего поколения для допуска к управлению транспортного средства. Вместе с тем планируется внедрить меры профилактики ДТП с участием таких водителей и усилить контроль за состоянием их здоровья.