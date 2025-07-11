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11 июля, 19:18

В Подмосковье произошло жёсткое ДТП — в районе Домодедово столкнулись фура и автобус

SHOT: В результате ДТП в районе Домодедово погиб один человек, пострадали ещё 10

В Московской области произошло серьёзное ДТП с участием фуры и автобуса. Авария случилась в районе Домодедово. По предварительным данным, погиб минимум один человек, пострадали около 10 человек. Об этом сообщает SHOT.

ДТП в Подмосковье. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, авария произошла вечером на 37 км трассы М4 «Дон». Кузов фуры оказался буквально разорван, рейсовый автобус из Каширы в Москву также получил серьëзные повреждения. Предварительно, погиб водитель автобуса.

ДТП в Подмосковье. Фото © SHOT

ДТП в Подмосковье. Фото © SHOT

На месте происшествия работают спасатели МЧС, медики и сотрудники ГИБДД, был задействован вертолёт. По предварительной информации, водитель рейсового автобуса совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем, остановившимся на проезжей части по причине технической неисправности, уточнили в областной полиции.

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Обложка © SHOT

Алена Пенчугина
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