В Подмосковье произошло жёсткое ДТП — в районе Домодедово столкнулись фура и автобус
SHOT: В результате ДТП в районе Домодедово погиб один человек, пострадали ещё 10
В Московской области произошло серьёзное ДТП с участием фуры и автобуса. Авария случилась в районе Домодедово. По предварительным данным, погиб минимум один человек, пострадали около 10 человек. Об этом сообщает SHOT.
ДТП в Подмосковье. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, авария произошла вечером на 37 км трассы М4 «Дон». Кузов фуры оказался буквально разорван, рейсовый автобус из Каширы в Москву также получил серьëзные повреждения. Предварительно, погиб водитель автобуса.
ДТП в Подмосковье. Фото © SHOT
На месте происшествия работают спасатели МЧС, медики и сотрудники ГИБДД, был задействован вертолёт. По предварительной информации, водитель рейсового автобуса совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем, остановившимся на проезжей части по причине технической неисправности, уточнили в областной полиции.
Ранее в Тюмени школьники попали в ДТП на самодельном кабриолете, влетев в Lexus. После аварии молодые водители покинули свой чудо-транспорт и начали бегать от инспекторов ДПС. Судя по их темпу, травмы школьники не получили травм.
Обложка © SHOT