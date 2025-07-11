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11 июля, 11:06

В Нижнем Тагиле простились с утонувшими в Lexus подругами

Погибшие подруги Анастасия и Вероника. Обложка © E1.RU

Погибшие подруги Анастасия и Вероника. Обложка © E1.RU

В Нижнем Тагиле проводили в последний путь 20-летних Анастасию Шамрину и Веронику Сватову. Девушки утонули в чёрном Lexus вместе с 19-летним велогонщиком Александром Сторожевым. Информацию об этом URA.ru сообщила близкая знакомая погибших.

Церемония прощания прошла в зале «Реквием». Местом захоронения Вероники стало кладбище в Горбуново, Анастасию похоронили в районе Вагонка.

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Напомним, в ночь на 8 июля в Нижнем Тагиле 19-летний мужчина устроил ночные гонки на автомобиле Lexus, но не справился с управлением. Машина рухнула с моста. В результате ДТП погиб как сам водитель, так и его 20-летние подруги Анастасия и Вероника. Момент аварии попал на видео. Позднее стало известно, что погибших девушек похоронят в одинаковых гробах.

Дарья Нарыкова
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