Утонувших в Lexus подружек из Нижнего Тагила похоронят в одинаковых гробах

Анастасию и Веронику из Нижнего Тагила, погибших в ночь на 8 июля вместе с водителем при падении чёрного Lexus в пруд, похоронят в одинаковых гробах. Об этом URA.RU рассказала их подруга. Церемония прощания с девушками назначена на 11 июля, а водителя автомобиля, Александра Сторожева, похоронят днем ранее.

По предварительным данным, Сторожев вместе с пассажирками катался по городу, снимая экстремальную езду на видео. Он разогнался, чтобы совершить эффектный прыжок на повороте, однако не справился с управлением — машина вылетела с дороги в тагильский пруд. Автомобиль и тела погибших подняли лишь на следующий день.

Как сообщил источник в экстренных службах, на телах не обнаружено серьёзных травм — только незначительные кровоподтёки и порезы. По его словам, выбраться из автомобиля никто не успел: после удара сработали подушки безопасности, и салон быстро заполнила вода.

«Сомневаюсь, что хрупкие девушки смогли бы выбить стекло вручную», — отметил собеседник.