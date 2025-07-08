Угробивший подруг 19-летний велогонщик из Нижнего Тагила взял Lexus у отца ради понтов
В Нижнем Тагиле достали из пруда утонувший Lexus с двумя девушками и водителем
Погибшие Анастасия и Вероника. Обложка © E1.RU
В Нижнем Тагиле спасатели подняли автомобиль Lexus со дна пруда, куда он вылетел во время ночных лихачеств 19-летнего водителя. Кадры публикует местный «Центр защиты населения». В страшном ДТП погибли находившийся за рулём велогонщик и обе его пассажирки.
«На место ДТП выехали спасатели и водолазы. Водолазы извлекали тела трёх погибших из автомобиля», — уточнили в службе спасения.
Как пишет E1.RU, молодой человек взял люксовый автомобиль у своего отца, водительские права юноша получил только год назад. Компания изначально планировала устроить ночные гонки. На мост ребята залетали на огромной скорости два раза, второй оказался смертельным. Приятель водителя вышел из машины до трагического заезда, чтобы заснять на видео «эффектную гонку». В живых из компании остался только он. Отец молодого водителя от комментариев отказался. Известно, что он бизнесмен, и семья жила в большом достатке.
Напомним, в ночь на 8 июля в Нижнем Тагиле 19-летний мужчина устроил ночные гонки на автомобиле Lexus, но не справился с управлением. Машина рухнула с моста. В результате ДТП погиб как сам водитель, так и его 20-летние подруги Анастасия и Вероника. Момент аварии попал на видео.