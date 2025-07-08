Угробивший подруг 19-летний велогонщик из Нижнего Тагила взял Lexus у отца ради понтов

В Нижнем Тагиле спасатели подняли автомобиль Lexus со дна пруда, куда он вылетел во время ночных лихачеств 19-летнего водителя. Кадры публикует местный «Центр защиты населения». В страшном ДТП погибли находившийся за рулём велогонщик и обе его пассажирки.

В Нижнем Тагиле достали автомобиль, упавший в реку. Фото © VK / МБУ «Центр защиты населения»

В Нижнем Тагиле достали автомобиль, упавший в реку. Фото © VK / МБУ «Центр защиты населения»

В Нижнем Тагиле достали автомобиль, упавший в реку. Фото © VK / МБУ «Центр защиты населения»

В Нижнем Тагиле достали автомобиль, упавший в реку. Фото © VK / МБУ «Центр защиты населения»

«На место ДТП выехали спасатели и водолазы. Водолазы извлекали тела трёх погибших из автомобиля», — уточнили в службе спасения.

Как пишет E1.RU, молодой человек взял люксовый автомобиль у своего отца, водительские права юноша получил только год назад. Компания изначально планировала устроить ночные гонки. На мост ребята залетали на огромной скорости два раза, второй оказался смертельным. Приятель водителя вышел из машины до трагического заезда, чтобы заснять на видео «эффектную гонку». В живых из компании остался только он. Отец молодого водителя от комментариев отказался. Известно, что он бизнесмен, и семья жила в большом достатке.