«Не в курсе»: Игорь Верник вышел на связь после информации об аварии с его участием
RT: Игорь Верник опроверг новость о серьёзном ДТП с его участием
Игорь Верник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ivernik
Российский актёр театра и кино Игорь Верник категорически опроверг слухи о том, что он попал в ДТП, из-за чего не сможет выступить на сцене Театра Эстрады в спектакле «Торговцы резиной». Об этом знаменитость заявил в беседе с RT.
Сообщения об аварии с участием Верника просочились в Сеть после того, как организаторы постановки объявили о её переносе на октябрь, сначала сославшись на аварию, а затем на «болезнь» артиста. Сам актёр, однако, утверждает, что не в курсе ни одного из этих обстоятельств.
Примечательно, что в посте театрального агентства «Арт-Партнёр» имя Игоря Верника не фигурирует.
Напомним, ранее сообщалось, что актёр Игорь Верник попал в серьёзное ДТП. Утверждалось, что из-за инцидента пришлось перенести спектакль «Торговцы резиной» с 7 июля на 13 октября 2025 года.