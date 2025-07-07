«Не в курсе»: Игорь Верник вышел на связь после информации об аварии с его участием

Российский актёр театра и кино Игорь Верник категорически опроверг слухи о том, что он попал в ДТП, из-за чего не сможет выступить на сцене Театра Эстрады в спектакле «Торговцы резиной». Об этом знаменитость заявил в беседе с RT.

Сообщения об аварии с участием Верника просочились в Сеть после того, как организаторы постановки объявили о её переносе на октябрь, сначала сославшись на аварию, а затем на «болезнь» артиста. Сам актёр, однако, утверждает, что не в курсе ни одного из этих обстоятельств.

Примечательно, что в посте театрального агентства «Арт-Партнёр» имя Игоря Верника не фигурирует.