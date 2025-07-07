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Регион
7 июля, 12:22

Актёр Игорь Верник попал в серьёзное ДТП

Игорь Верник попал в ДТП и отменил сегодняшний спектакль

Игорь Верник. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Игорь Верник. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Известный актёр и народный артист Игорь Верник стал участником дорожно-транспортного происшествия. Эту информацию обнародовали организаторы спектакля «Торговцы резиной», где Верник должен был исполнить одну из главных ролей. Представление планировалось к показу 7 июля на площадке Театра Эстрады.

В связи с неожиданными обстоятельствами, а именно «болезнью» Игоря Верника, организаторы были вынуждены перенести дату показа спектакля. Теперь «Торговцы резиной» будут представлены зрителям 13 октября 2025 года на сцене Театра Терезы Дуровой. Представители мероприятия обратились к зрителям с просьбой, в случае необходимости обмена билетов, связаться с ними до 21 июля для решения данного вопроса.

Организаторы мероприятия предпочли не вдаваться в подробности относительно характера полученных актёром травм, равно как и не предоставили информации о масштабах произошедшего дорожно-транспортного происшествия..

Игоря Верника оштрафовали за неоплату предыдущего штрафа
Игоря Верника оштрафовали за неоплату предыдущего штрафа

Ранее портал Life.ru сообщал о том, что Игорь Верник был удостоен ордена «За заслуги в культуре и искусстве». Награду актеру вручил лично президент Российской Федерации Владимир Путин.

Алиса Хуссаин
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