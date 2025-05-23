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23 мая, 02:27

Игоря Верника оштрафовали за неоплату предыдущего штрафа

Игорь Верник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ivernik

Игорь Верник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ivernik

Мировой суд в Москве назначил актёру Игорю Вернику новый штраф в двукратном размере из-за неоплаты в срок ранее наложенного административного наказания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные источники.

Согласно части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, неуплата административного штрафа в установленный срок влечёт за собой более серьёзные последствия, включая возможность назначения штрафа в двойном размере, административного ареста до 15 суток или обязательных работ на срок до 50 часов.

Причина, по которой Вернику был назначен предыдущий штраф, не раскрыта.

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Ранее Life.ru писал, что Верник получил орден «За заслуги в культуре и искусстве». Награждал актёра президент РФ Владимир Путин.

Юния Ларсон
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