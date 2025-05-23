Игоря Верника оштрафовали за неоплату предыдущего штрафа
Игорь Верник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ivernik
Мировой суд в Москве назначил актёру Игорю Вернику новый штраф в двукратном размере из-за неоплаты в срок ранее наложенного административного наказания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные источники.
Согласно части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, неуплата административного штрафа в установленный срок влечёт за собой более серьёзные последствия, включая возможность назначения штрафа в двойном размере, административного ареста до 15 суток или обязательных работ на срок до 50 часов.
Причина, по которой Вернику был назначен предыдущий штраф, не раскрыта.
Ранее Life.ru писал, что Верник получил орден «За заслуги в культуре и искусстве». Награждал актёра президент РФ Владимир Путин.