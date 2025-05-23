Игоря Верника оштрафовали за неоплату предыдущего штрафа

Мировой суд в Москве назначил актёру Игорю Вернику новый штраф в двукратном размере из-за неоплаты в срок ранее наложенного административного наказания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные источники.

Согласно части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, неуплата административного штрафа в установленный срок влечёт за собой более серьёзные последствия, включая возможность назначения штрафа в двойном размере, административного ареста до 15 суток или обязательных работ на срок до 50 часов.

Причина, по которой Вернику был назначен предыдущий штраф, не раскрыта.