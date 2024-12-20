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20 декабря, 16:15

Путин наградил орденами Харатьяна, Верника и Преснякова-старшего

Путин наградил певца Владимира Преснякова орденом Почёта

Президент России Владимир Путин удостоил орденов актёров Игоря Верника и Дмитрия Харатьяна, певца Владимира Преснякова — старшего и гимнастку Ларису Латынину. Об этом свидетельствует соответствующий указ.

Так, Верник награждён орденом «За заслуги в культуре и искусстве», Харатьян — орденом Дружбы, а Пресняков — орденом Почёта. Деятели культуры удостоены высоких наград за вклад в развитие отечественного искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Олимпийская чемпионка по гимнастике Латынина получила орден «За заслуги перед Отечеством» I степени за большой вклад в развитие и популяризацию физкультуры и спорта.

Также президент присвоил звание заслуженного артиста РФ актёру Сергею Барышеву, известному по роли майора Винокурова в телесериале «Тайны следствия».

Путин наградил Фрейндлих и главу Эрмитажа орденом «За заслуги перед Отечеством»
Путин наградил Фрейндлих и главу Эрмитажа орденом «За заслуги перед Отечеством»

Также этим указом был награждён бывший посол России в США Анатолий Антонов. Он удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.

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Kinopoisk, © Kinopoisk, ©ТАСС / Сергей Виноградов

Александра Вишнякова
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