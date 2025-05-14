Блогер Гусейн Гасанов заочно арестован и объявлен в розыск за отмывание денег
Гусейн Гасанов. Обложка © Wikipedia / Gadagasu
Блогер Гусейн Гасанов объявлен в розыск по уголовной статье. Информация об этом появилась в соответствующей базе МВД России.
«Разыскивается по статье УК», — говорится в базе.
Также блогер заочно арестован. Он проходит по уголовному делу об отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). В России Гасанову грозит до семи лет лишения свободы, сейчас он находится за границей.
Гусейн Гасанов (имя при рождении — Гусейнхан Саттарович (Саттар оглы) Гасанханов) — российский видеоблогер азербайджанского происхождения, родился в Санкт-Петербурге. Ему 30 лет. Гасанов создаёт юмористические ролики на YouTube и публикует шоу «Подстава» с пранками знаменитостей.
Ранее адвокат объяснил, при каком условии детям Блиновской оставят квартиру. Напомним, 3 марта суд приговорил блогершу к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и незаконный оборот платёжных средств.