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Регион
14 мая, 15:35

Блогер Гусейн Гасанов заочно арестован и объявлен в розыск за отмывание денег

Гусейн Гасанов. Обложка © Wikipedia / Gadagasu

Гусейн Гасанов. Обложка © Wikipedia / Gadagasu

Блогер Гусейн Гасанов объявлен в розыск по уголовной статье. Информация об этом появилась в соответствующей базе МВД России.

«Разыскивается по статье УК», — говорится в базе.

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Также блогер заочно арестован. Он проходит по уголовному делу об отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). В России Гасанову грозит до семи лет лишения свободы, сейчас он находится за границей.

Гусейн Гасанов (имя при рождении — Гусейнхан Саттарович (Саттар оглы) Гасанханов) — российский видеоблогер азербайджанского происхождения, родился в Санкт-Петербурге. Ему 30 лет. Гасанов создаёт юмористические ролики на YouTube и публикует шоу «Подстава» с пранками знаменитостей.

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Ранее адвокат объяснил, при каком условии детям Блиновской оставят квартиру. Напомним, 3 марта суд приговорил блогершу к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и незаконный оборот платёжных средств.

Никита Никонов
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