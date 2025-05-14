Блогер Гусейн Гасанов заочно арестован и объявлен в розыск за отмывание денег

Блогер Гусейн Гасанов объявлен в розыск по уголовной статье. Информация об этом появилась в соответствующей базе МВД России.

«Разыскивается по статье УК», — говорится в базе.

Также блогер заочно арестован. Он проходит по уголовному делу об отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). В России Гасанову грозит до семи лет лишения свободы, сейчас он находится за границей.