ФНС заблокировала счета компании блогера Гусейна Гасанова из-за долга по иску

Налоговая заблокировала счета российской компании блогера Гусейна Гасанова. Производитель «самых брутальных роллов» погряз в судах: с компании требуют более ₽800 тысяч.

Как стало известно SHOT, 1 ноября ФНС РФ заблокировала счета ООО «Банда Фудс», принадлежащего Гусейну Гасанову. Причин сразу несколько: любитель красных геликов абсолютно забил на финансовую отчётность, а в отношении его фирмы появляются всё новые исполнительные производства.

Самое свежее — по иску бывших партнёров из торговой фирмы «Артпласт»: суд обязал «Банду» вернуть им ₽103 тысячи. Всего же на компании Гасанова сейчас висит четыре исполнительных производства на общую сумму ₽835 тысяч.

Гусейн Гасанов открыл «Банда Фудс» в апреле 2023 года и заявил, что будет продавать «самые брутальные и фотогеничные» роллы. Наделали фото рыбы, обмотанной цепями, и начали развозить блюда по Москве. Но бизнес продержался всего около трёх месяцев. Первыми, кто подал на «Банду» в суд были их партнёры из компании «Доставка 24», которая занималась непосредственно доставкой продукции. Они заявили, что Гасанов их кинул на ₽645 тысяч и пошли в суд.

После этого блогер закрыл доставку, но юрлицо не ликвидировал, судебные тяжбы с ним тянутся до сих пор.

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