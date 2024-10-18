Сценарист «Афони» и «Курьера» попал к ФНС под раздачу из-за дочери

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета известного советского сценариста Александра Бородянского, получившего известность за работу на фильмами «Афоня», «Мы из джаза», «Ворошиловский стрелок», «Курьер» и ряда других.

По запросу московских налоговых приставов его банковский счет был арестован до погашения задолженности. Однако, как пишет Mash, из базы данным ФНС следует, что у Бородянского нет никаких долгов. В интервью он предположил, что блокировка может быть связана с долгами его дочери по коммунальным платежам за квартиру, зарегистрированную на него.