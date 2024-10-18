Сценарист «Афони» и «Курьера» попал к ФНС под раздачу из-за дочери
ФНС заблокировала счета известного советского сценариста Александра Бородянского
Кадр из фильма «Афоня» / kino-teatr.ru
Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета известного советского сценариста Александра Бородянского, получившего известность за работу на фильмами «Афоня», «Мы из джаза», «Ворошиловский стрелок», «Курьер» и ряда других.
По запросу московских налоговых приставов его банковский счет был арестован до погашения задолженности. Однако, как пишет Mash, из базы данным ФНС следует, что у Бородянского нет никаких долгов. В интервью он предположил, что блокировка может быть связана с долгами его дочери по коммунальным платежам за квартиру, зарегистрированную на него.
Несколько лет назад московский суд взыскал с Бородянского квартплату за электричество и газ. В 2019 году он также подал иск против студии Ленфильм из-за сценария к фильму «Декабрь 2017», который так и не был снят. Сценарист выиграл дело и получил 2 миллиона рублей за выполненную работу.
Ранее стало известно, что у продюсера и композитора Андрея Литягина, который стоял у истоков группы «Мираж», нашли налоговую задолженность на более чем миллион рублей. А «королева марафонов» Елена Блиновская, наконец, получила разрешение от ФНС на продажу одного из четырёх своих автомобилей — Lamborghini Urus. Однако суд ещё не снял арест с машины.