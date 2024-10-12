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12 октября, 07:51

Уехавший в Европу продюсер Литягин задолжал ФНС более миллиона рублей

У сооснователя группы «Мираж» Литягина нашли миллионный долг по налогам

Андрей Литягин. Обложка © Mirage.su

Андрей Литягин. Обложка © Mirage.su

У продюсера и композитора Андрея Литягина, который стоял у истоков группы «Мираж», нашли налоговую задолженность на более чем миллион рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Литягин уже долгое время скрывается от налоговой службы, на него дважды посылали иск в столичный мировой участок. Первый направили в феврале, а второй — в июле. Общий долг продюсера составляет 1 058 923 рубля. Композитор сотрудничал с «Миражом» до 2021 года, а после уехал в Европу без планов на возвращение.

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Недавно бизнесмен и предприниматель Дмитрий Портнягин выплатил налоговый долг перед государством. Он отдал 188 миллионов рублей. Суд выпустил блогера из-под домашнего ареста, теперь ему запрещено выходить из дома ночью.

Николай Рюмин
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