Уехавший в Европу продюсер Литягин задолжал ФНС более миллиона рублей

У продюсера и композитора Андрея Литягина, который стоял у истоков группы «Мираж», нашли налоговую задолженность на более чем миллион рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Литягин уже долгое время скрывается от налоговой службы, на него дважды посылали иск в столичный мировой участок. Первый направили в феврале, а второй — в июле. Общий долг продюсера составляет 1 058 923 рубля. Композитор сотрудничал с «Миражом» до 2021 года, а после уехал в Европу без планов на возвращение.