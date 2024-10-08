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8 октября, 09:49

Портнягин выплатил 188 млн рублей долга перед государством

Бизнесмен и предприниматель Дмитрий Портнягин выплатил долг перед государством. Он отдал 188 миллионов рублей, сообщается из зала суда, где сегодня состоялось слушание по делу об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств.

Портнягин в зале суда. Видео © Telegram/Суды общей юрисдикции города Москвы

«Сумма уплаченного долга перед государством составляет 188 млн рублей. Основная сумма долга была погашена за 8 месяцев до возбуждения дела», — заявил Дмитрий Портнягин в ходе судебного заседания, передаёт корреспондент ТАСС.

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Напомним, что Портнягин вместе с женой Екатериной стали фигурантами уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Также они подозреваются в отмывании денежных средств. Следствие полагает, что с 2018-го по 2020 год пара не выплатила свыше 124 миллиона рублей налогов. 15 апреля блогера отправили под домашний арест. Сегодня, 8 октября, ему смягчили меру пресечения. Теперь блогер не может покидать своё жильё лишь с 22:00 до 6:00.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Синицын

Наталья Афонина
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