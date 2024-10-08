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8 октября, 08:57

Блогера Дмитрия Портнягина освободили из-под домашнего ареста

Тверской районный суд Москвы освободил из-под домашнего ареста блогера Дмитрия Портнягина. Мера пресечения для «трансформатора» смягчена до запрета определенных действий.

Теперь блогер не может покидать своё жильё с 22:00 до 6:00, ему запрещено общаться с потерпевшими и свидетелями, а также пользоваться сетью.

Жена блогера Портнягина стала фигурантом дела о даче взятки в крупном размере
Жена блогера Портнягина стала фигурантом дела о даче взятки в крупном размере

Напомним, Портнягин вместе с женой Екатериной стали фигурантами уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Также они подозреваются в отмывании денежных средств. Следствие полагает, что с 2018-го по 2020 год пара не выплатила свыше 124 миллионов рублей налогов. 15 апреля блогера отправили под домашний арест. К слову, он рассказывал Life.ru о том, как «выживал» под домашним арестом.

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Telegram / Трансформатор

Матвей Константинов
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