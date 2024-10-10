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10 октября, 06:42

ФНС ликвидирует российский бизнес рэпера Серёги

SHOT: ФНС ликвидирует российский бизнес по продаже готовой еды рэпера Серёги

Рэпер Серёга. Обложка © VK / SERYOGA

Рэпер Серёга. Обложка © VK / SERYOGA

Российскому бизнесу рэпера Серёги пришёл конец: ФНС ликвидирует компанию музыканта, которая занималась изготовлением и продажей готовых наборов еды.

По данным SHOT, фирма «ЛБВМС» Сергея Пархоменко (настоящее имя артиста) существовала с 2017 года. За семь лет её трижды пытались ликвидировать из-за неправильного адреса, указанного при регистрации юридического лица. В 2020-м её исключили из реестра малого и среднего предпринимательства.

Помимо проблем с адресом у компании накопились внушительные долги по обязательным пенсионным взносам, из-за чего на Серёгу даже подал в суд Социальный фонд России, выигравший баснословные 500 рублей. Теперь же фирму полностью ликвидируют.

Рэпер Серёга проиграл суд Социальному фонду России из-за долга в 500 рублей
Рэпер Серёга проиграл суд Социальному фонду России из-за долга в 500 рублей

Ранее Life.ru рассказывал, что ФНС заблокировала счета компании Дмитрия Харатьяна и Гарика Сукачёва. Сообщается, что их общая фирма по кинопродакшену может быть ликвидирована в ближайшее время. ФНС упорно проверяла бухгалтерскую отчётность, по итогу решение заблокировать счета было принято из-за отсутствия налоговой декларации.

Мария Любицкая
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