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11 апреля, 09:48

Рэпер Серёга проиграл суд Социальному фонду России из-за долга в 500 рублей

Рэпер Серёга. Обложка © VK / SERYOGA

Рэпер Серёга. Обложка © VK / SERYOGA

Известный рэпер Серёга (настоящее имя Сергей Пархоменко) проиграл суд Социальному фонду России из-за долга 500 рублей. Об этом сообщает SHOT.

В 2017 году исполнитель хита нулевых "Чёрный бумер" решил стать бизнесменом. Артист открыл компанию по изготовлению и продаже наборов еды, но бизнес не пошёл. Спустя три года фирму исключили из реестра малого и среднего предпринимательства, а ещё через два — адрес её регистрации признали недействительным.

После провального стартапа выяснилось, что музыкант задолжал Пенсионному фонду. В итоге представители подали в суд и выиграли у певца целых 500 рублей. Кстати, пару лет назад Серёга вернулся в Белоруссию, где живёт до сих пор.

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Ранее Life.ru. рассказывал, что сеть пивных певца Александра Розенбаума проиграла в суде коммунальщикам Петербурга, которые подали иск из-за накопившихся долгов за электричество и вывоз мусора. Арбитражный суд удовлетворил иск на 385 тысяч рублей от "Невского экологического оператора".

Александра Мышляева
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