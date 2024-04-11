Рэпер Серёга проиграл суд Социальному фонду России из-за долга в 500 рублей

Известный рэпер Серёга (настоящее имя Сергей Пархоменко) проиграл суд Социальному фонду России из-за долга 500 рублей. Об этом сообщает SHOT.

В 2017 году исполнитель хита нулевых "Чёрный бумер" решил стать бизнесменом. Артист открыл компанию по изготовлению и продаже наборов еды, но бизнес не пошёл. Спустя три года фирму исключили из реестра малого и среднего предпринимательства, а ещё через два — адрес её регистрации признали недействительным.

После провального стартапа выяснилось, что музыкант задолжал Пенсионному фонду. В итоге представители подали в суд и выиграли у певца целых 500 рублей. Кстати, пару лет назад Серёга вернулся в Белоруссию, где живёт до сих пор.