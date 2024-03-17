Сеть баров Розенбаума проиграла суд против петербургских коммунальщиков

Арбитражный суд удовлетворил иск на 385 тысяч рублей от "Невского экологического оператора". "Толстый фраер" не оплачивал счета за электричество и вывоз мусора в период с января 2022-го по февраль 2023 года. Руководство бара предпринимало попытку оспорить решение суда, подав апелляцию. В ходе разбирательств представители сети пивных утверждали, что бары во время ковидных ограничений не работали, а значит, речи об отходах и долгах в этот временной интервал быть не может.