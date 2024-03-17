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17 марта, 09:47

Сеть баров Розенбаума проиграла суд против петербургских коммунальщиков

SHOT: Иск на 385 тысяч рублей против сети пивных Розенбаума был удовлетворён

Коллаж © Life.ru. Фото © Сайт пивной "Толстый фраер" / VK / Александр Розенбаум / Вера Камынина

Коллаж © Life.ru. Фото © Сайт пивной "Толстый фраер" / VK / Александр Розенбаум / Вера Камынина

Сеть пивных российского музыканта Александра Розенбаума уступила в суде коммунальщикам Петербурга, которые подали иск из-за скопившихся долгов за электроэнергию и вывоз отходов, сообщает телеграм-канал SHOT.

Арбитражный суд удовлетворил иск на 385 тысяч рублей от "Невского экологического оператора". "Толстый фраер" не оплачивал счета за электричество и вывоз мусора в период с января 2022-го по февраль 2023 года. Руководство бара предпринимало попытку оспорить решение суда, подав апелляцию. В ходе разбирательств представители сети пивных утверждали, что бары во время ковидных ограничений не работали, а значит, речи об отходах и долгах в этот временной интервал быть не может.

Затем руководство пивных Розенбаума приняло решение отказаться от дальнейшего выяснения деталей ситуации и отозвало апелляцию. Теперь "Толстый фраер" выплатит все долги коммунальщикам.

Сеть пивных баров Розенбаума задолжала петербургским коммунальщикам почти полмиллиона рублей
Сеть пивных баров Розенбаума задолжала петербургским коммунальщикам почти полмиллиона рублей

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Владимир Озеров
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