Бежавший в США рокер Покровский* накопил в РФ крупные долги, его ищет налоговая

Российская налоговая ищет Максима Покровского*, его жену и сына, чтобы они наконец погасили свои долги на более чем ₽400 тысяч.

По данным SHOT, семья Покровских* забила на оплату налогов и уже несколько месяцев не платит по счетам. Сын фронтмена «Ногу свело!» Илья Максимович должен ₽206 192 налоговой и ₽5000 приставам, жена Татьяна — ₽44 780. У самого главы семейства висит долг за налоги на ₽180 198. Всего Покровские должны ФНС ₽436 170.

Ранее Life.ru узнал о долгах матери рэпера Моргенштерна*. Марине Моргенштерн нечем закрывать их — приставы не смогли взыскать с женщины более трёх миллионов рублей.