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4 ноября, 07:18

Бежавший в США рокер Покровский* накопил в РФ крупные долги, его ищет налоговая

ФНС ищет рокера Покровского* и его родню из-за долгов на более чем 400 тысяч

Максим Покровский*. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Максим Покровский*. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Российская налоговая ищет Максима Покровского*, его жену и сына, чтобы они наконец погасили свои долги на более чем ₽400 тысяч.

По данным SHOT, семья Покровских* забила на оплату налогов и уже несколько месяцев не платит по счетам. Сын фронтмена «Ногу свело!» Илья Максимович должен ₽206 192 налоговой и ₽5000 приставам, жена Татьяна — ₽44 780. У самого главы семейства висит долг за налоги на ₽180 198. Всего Покровские должны ФНС ₽436 170.

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Ранее Life.ru узнал о долгах матери рэпера Моргенштерна*. Марине Моргенштерн нечем закрывать их — приставы не смогли взыскать с женщины более трёх миллионов рублей.

* Внесены Министерством юстиции России в перечень иноагентов

Матвей Константинов
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