Меллстроя вызвали на допрос в Черногории из-за отмывания полмиллиарда рублей

Блогеру Меллстрою (Mellstroy, настоящее имя — Адрей Бурим) была направлена повестка на допрос в российское посольство в Черногории для дачи объяснений по вопросам неуплаты налогов и отмывания денег. МВД России установило связь с местными властями через дипломатов и уведомило стримера о необходимости явиться в ближайшие дни, сообщает Telegram-канал Mash.

Помимо налоговых вопросов, следствие также поинтересуется у блогера инцидентом с избиением девушки на стриме в 2020 году. Тогда у пострадавшей Алёны Ефремовой были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы. Возможно, Меллстрой не исполнял назначенные судом исправительные работы в течение шести месяцев за побои (статья 161 УК РФ).

Кроме того, повестки получили брат и мать Меллстроя — их ожидают в посольстве на следующей неделе в качестве свидетелей по делу об отмывании денег.