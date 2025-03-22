Меллстроя вызвали на допрос в Черногории из-за отмывания полмиллиарда рублей
Mash: Меллстроя вызвали на допрос в посольство России в Черногории
Блогеру Меллстрою (Mellstroy, настоящее имя — Адрей Бурим) была направлена повестка на допрос в российское посольство в Черногории для дачи объяснений по вопросам неуплаты налогов и отмывания денег. МВД России установило связь с местными властями через дипломатов и уведомило стримера о необходимости явиться в ближайшие дни, сообщает Telegram-канал Mash.
Помимо налоговых вопросов, следствие также поинтересуется у блогера инцидентом с избиением девушки на стриме в 2020 году. Тогда у пострадавшей Алёны Ефремовой были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы. Возможно, Меллстрой не исполнял назначенные судом исправительные работы в течение шести месяцев за побои (статья 161 УК РФ).
Кроме того, повестки получили брат и мать Меллстроя — их ожидают в посольстве на следующей неделе в качестве свидетелей по делу об отмывании денег.
Ранее сообщалось, что стримера Меллстроя и его семью заподозрили в отмывании полмиллиарда рублей. Позже стало известно, что семья блогера вывозила за границу наличные для их отмывания. Брата стриммера Сергея уже ловили с 75 тысячами долларов, он попытался провезти деньги в ручной клади через «зелёный коридор» аэропорта. Тогда он был оштрафован на 420 тысяч рублей.
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