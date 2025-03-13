Стало известно, как семья трэш-стримера Меллстроя «отмыла» полмиллиарда рублей

Родственники треш-стримера Меллстроя (Андрей Бурим) вывозили наличные за границу для отмывания. Брата блогера Сергея уже ловили в Шереметьево с 75 тысячами долларов, которые не были задекларированы, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, в 2023 году 28-летний Сергей Бурим попытался провезти наличные деньги в ручной клади через «зелёный коридор» аэропорта. В результате его задержали сотрудники таможни. После этого последовал судебный процесс, в ходе которого он признал свою вину и был оштрафован на 420 тысяч рублей. Стоит отметить, что брат Меллстроя занимает должность администратора в ООО «Шефпро», и его официальная зарплата составляет 70 тысяч рублей.

Меллстрою, его матери и брату сегодня пришла четвёртая повестка на допрос в рамках дела о налоговых преступлениях и легализации денежных средств. Следственные органы готовятся арестовать все автомобили блогера, включая те, которые уже были проданы. Это может привести к убыткам в размере около 1 миллиарда рублей для треш-стримера. Вскоре после завершения следственных действий МВД направит запрос в Интерпол, что может привести к международному розыску Меллстроя и его семьи. Кроме того, в РФ он уже находится в розыске за уклонение от военной службы.