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13 мая, 10:52

Адвокат объяснил, при каком условии детям Блиновской оставят квартиру

Адвокат Кудряшов: Детям Блиновской оставят квартиру, если её купил отец

Елена Блиновская. Обложка © Life.ru

Елена Блиновская. Обложка © Life.ru

Дети Елены Блиновской, владеющие московской квартирой стоимостью 136 млн рублей, могут потерять недвижимость. Адвокат Александр Кудряшов объяснил, при каких условиях она останется в их собственности.

Квартиру подарил дедушка детей в 2020 году, но управляющий имуществом арестованной блогерши считает, что она могла быть куплена на средства от её марафонов, и требует признать сделку недействительной. Кудряшов подтвердил, что такой договор дарения можно оспорить. Чтобы квартира осталась у наследников Блиновской, её отец должен доказать, что приобретал жильё не на доходы от её курсов.

«Сейчас нередко возникают ситуации, когда управляющий оспаривает не только сделки самого должника, но и сделки ближайших родственников должника, поэтому теоретически такая сделка может быть оспорена. Однако если отец Блиновской докажет, что квартира была приобретена на его личные доходы, то сделка устоит», — сказал адвокат порталу «Страсти».

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Напомним, 3 марта суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и незаконный оборот платежных средств. Она будет отбывать наказание в ИК-1 во Владимирской области. Позже стало известно, что у детей Блиновской требуют отобрать квартиру в Москве за 136 млн рублей.

Александра Мышляева
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