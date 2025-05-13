Адвокат объяснил, при каком условии детям Блиновской оставят квартиру

Дети Елены Блиновской, владеющие московской квартирой стоимостью 136 млн рублей, могут потерять недвижимость. Адвокат Александр Кудряшов объяснил, при каких условиях она останется в их собственности.

Квартиру подарил дедушка детей в 2020 году, но управляющий имуществом арестованной блогерши считает, что она могла быть куплена на средства от её марафонов, и требует признать сделку недействительной. Кудряшов подтвердил, что такой договор дарения можно оспорить. Чтобы квартира осталась у наследников Блиновской, её отец должен доказать, что приобретал жильё не на доходы от её курсов.